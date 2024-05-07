Şanlıurfa\'da 22 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuya karşı etkili mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Polis ekiplerince bir araçta operasyon düzenlendiğini belirten Vali Şıldak, yapılan aramada 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini, olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.