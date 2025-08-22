Şanlıurfa\'da 3.500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MİT Başkanlığı tarafından "uyuşturucu ticaretine yönelik" yapılan istihbari çalışmalarda, 2 şüphelinin kente uyuşturucu madde getirdiği belirlendi.
Ekiplerce yapılan takip sonucu 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç, Şanlıurfa girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma komutanlığına götürüldü.
