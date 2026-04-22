Şanlıurfa'da 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramalarda, 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?