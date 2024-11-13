Şanlıurfa'da 4200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir tır durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış kaçak 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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