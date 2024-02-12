Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

Şanlıurfa\'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından ulaşım normale döndü.

12.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:29
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 BM 473, 63 AGG 663, 34 BMF 839, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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