Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün düzenlenen operasyonunda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'da önceki gün düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 5 Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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