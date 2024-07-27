Şanlıurfa'da 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.