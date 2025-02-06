Şanlıurfa'da 6 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.