Şanlıurfa\'da Akıntıya Kapılan Kişi Kayboldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan kişi kayboldu.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında sulama kanalına giren Mehmet Fatih Yıldız (37), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre su yüzeyinde arama yapan ekipler, Yıldız'a ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.