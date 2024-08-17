Şanlıurfa\'da Alacak Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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ŞANLIURFA'da, husumetli akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden İbrahim Halil Baynaz (34), Ali Baynaz (33) ve Ali İlingi (29) toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İmambakır Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Halil Baynaz, Ali Baynaz ve Ali İlingi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kavgaya karışan ve isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, ölen 3 kişi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan, silahlı kavga cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde tarafların birbirine ateş ettiği ve bir kadının ağlayarak olay yerine geldiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.