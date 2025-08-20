Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin 4 araç 12 personelle müdahale ederek söndürdüğü yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Alev Alan Tır Kül Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?