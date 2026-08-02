Şanlıurfa'da Altın Gasbı: 8 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Altın Gasbı: 8 Tutuklama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da altın sevkiyatını gasbettikleri iddiasıyla 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde altın sevkiyatı yapılan araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, D-400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde 29 Temmuz'da altın sevkiyatı yapan aracın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya ateş edilerek durdurulduğu, araçta bulunan altın ve paraların gasbedildiği belirtildi.

Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından özel ekip oluşturulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akıncı TİHA ile yürütülen hava destekli operasyonun yanı sıra güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi, teknik analizler ve saha çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edilmiştir. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayı gerçekleştirdiği ve yardımda bulunduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edilmiş ve 8 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Kamu düzenini bozmak, suç işlemek ve kamu güvenliğine zarar vermek amacıyla hareket eden hiçbir kişi ve gruba fırsat verilmeyecek, güvenlik güçlerimiz tarafından ilimizde huzur ve esenliğin sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tutuklama, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Altın Gasbı: 8 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağrı Dağı’nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı
Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi evde cansız bedeni bulundu Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu
Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu
10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı evden servet çıktı 10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı evden servet çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı

22:04
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:56
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 00:37:39. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Altın Gasbı: 8 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.