Şanlıurfa'da Amca Cinayeti: B.Ö. Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Amca Cinayeti: B.Ö. Yakalandı

Şanlıurfa\'da Amca Cinayeti: B.Ö. Yakalandı
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Amcasını tabancayla vurarak öldüren B.Ö. 24 gün sonra JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA'da amcası Mehmet Cihat Özağaçhanlı'yı (52) tabancayla vurarak öldüren B.Ö. (18), JASAT ekipleri tarafından olaydan 24 gün sonra yakalandı.

Olay, 6 Temmuz'da Hilvan ilçesi kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları fıstık tarlası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın aydınlatılması amacıyla yaklaşık 30 kişilik özel ekip oluşturdu. Ekipler, olayın ardından şüphelinin kaçabileceği adresler ile bağlantılı olduğu kişileri tek tek mercek altına aldı. Günler süren teknik takip, fiziki izleme ve istihbari çalışmalar sonucunda firari şüpheli B.Ö.'nün kent merkezinde saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren JASAT ekipleri, sabah saatlerinde, cinayet şüphelisi B.Ö.'yü saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Amca Cinayeti: B.Ö. Yakalandı - Son Dakika

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