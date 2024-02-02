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Şanlıurfa'da Ana Haber Bülteni Karanlıkta Sunuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ana Haber Bülteni Karanlıkta Sunuldu

Şanlıurfa\'da Ana Haber Bülteni Karanlıkta Sunuldu

Şanlıurfa'da uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalı, elektrik kesintisi nedeniyle ana haber bültenini karanlıkta izleyicilere aktardı. Sunucu telefonun ışığını kullanarak haberleri sundu ve elektrik sorununa tepki gösterdi.

02.02.2024 19:10
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Ana haber bültenini karanlıkta sundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uydu üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalı, yayın esnasında elektrikleri kesildiği için ana haber bültenini karanlıkta izleyicilerine aktardı.

Şanlıurfa'da televizyon tarihinde ilginç sayılabilecek bir olay yaşandı. Uydu üzerinden yayın yapan BFZ Türk isimli yerel bir televizyon kanalı, ana haber bültenini elektriksiz izleyicilere aktardı. Saat 19.00'daki ana haber bülteni için jeneratör ile çalıştırılan kameraların önüne geçen sunucu Ömer Yılan, telefonun ışığını da kullanarak haberleri sundu. İl genelinde sürekli elektrik sorunu yaşandığını belirten Yılan, isim vermeden Dicle EDAŞ'a tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Ana Haber Bülteni Karanlıkta Sunuldu - Son Dakika
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