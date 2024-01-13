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Şanlıurfa'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa\'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı
13.01.2024 - 11:27,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. ile "Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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