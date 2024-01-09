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Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 5 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Ayrıca, yapılan kontrollerde 18 yoklama kaçağı ve 2 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa\'da aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi
09.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç, Y.A, Z.A, M,A. ve H.E. yakalandı.

İşlemlerinin ardından 5 hükümlü, ceza evine gönderildi.

Ayrıca ekipler, yaptıkları kontrollerde yoklama kaçağı 18 kişi ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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