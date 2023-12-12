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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Tahsin Yılan ve kuzeni Mehmet Yılan hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

12.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:44
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ŞANLIURFA'da husumetli ailelerin 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada Tahsin Yılan'ın (31) ardından yaralanan kuzeni Mehmet Yılan (33) da yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli 2 akraba aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan ile 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tahsin Yılan, kurtarılamadı. Yılan'ın cenazesi otopsi sonrası toprağa verilirken, aynı kavgada ağır yaralanan kuzeni Mehmet Yılan da bugün hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'e yükselirken, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Şanlıurfa\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü
Kaynak: DHA
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Viranşehir, Yenişehir, Olaylar, Şiddet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika
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