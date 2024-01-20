 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Öztürk ve İzzettin Emirsoy yaşamlarını yitirdi. Olayda tüfeklerden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kardeşler, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
20.01.2024 - 16:49,
Abone Ol

ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Öztürk (26) ile kardeşi İzzettin Emirsoy (23) yaşamlarını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ali Öztürk, Jandarma, Harran, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement