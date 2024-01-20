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Şanlıurfa'da arazi kavgasında 2 kardeş can verdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da arazi kavgasında 2 kardeş can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Öztürk ve İzzettin Emirsoy hayatını kaybetti. İki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, tüfeklerden çıkan saçmalar Ali Öztürk ve İzzettin Emirsoy'a isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

20.01.2024 - 17:12,
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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada silahların da karışması sonucunda kardeş olan Ali Öztürk (26) ve İzzettin Emirsoy (23) yaşamlarını yitirdi.

Öğle saatlerinde, Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde yaşanan olayda akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. İki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Silah seslerini duyanların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrasında Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da arazi kavgasında 2 kardeş can verdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • İsmail Kılınç: Şu dünya malı için düştükleri duruma bak tüh.yazık yazık. Âl-i İmrân / 185. Ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyâmet günü tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir. İyi bilin ki, bu dünya hayatı, aldatıcı bir faydadan başka bir şey değildir. Yanıtla 7 176
  • Ahmet Yildiz: Mal kavgası sadece dünya malına düşkünlüğünden dolayı değil adaletsizlikten dolayı çıkıyor burdakinin sebebini bilemem ama ben kendi çevremde çok gördüm hep bi uyanık çıkar bi ailede ve bütün herkesin hakkına çöker yada çökmeye çalışır ve bunlarda 50 ve 70 yaş arası insanlar ve bunlarında çocukları da onların ölmesini bekler Yanıtla 0 55

Ali Öztürk, Jandarma, Harran, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi kavgasında 2 kardeş can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi kavgasında 2 kardeş can verdi - Son Dakika
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