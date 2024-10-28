Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Şanlıurfa\'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Şanlıurfa'da arazi paylaşımı nedeniyle silahlı kavgada Müslüm Çakallı öldü, 4 kişi tutuklandı.

28.10.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da, arazi paylaşımı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Müslüm Çakallı (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi paylaşımı nedeniyle akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Müslüm Çakallı'ya isabet ederken, olay yerindeki diğer kişiler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakallı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Müslüm Çakallı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 4'Ü TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Müslüm Çakallı'nın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğunu belirlediği 12 kişiyi adreslerine düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.H.D., M.T., A.D., ve İ.H.D., tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Müslüm, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:20:47. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.