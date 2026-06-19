Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırıldığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Aşırı Sıcak Hava - Son Dakika
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