Şanlıurfa\'da Asker Uğurlamasında Kavga Çıktı

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ŞANLIURFA'da, asker uğurlamasında otobüs firması çalışanlarıyla yolcu yakınları arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Asker uğurlaması için terminalde eğlence düzenleyen asker yakınları ile otobüs firması yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer asker yakınlarının da dahil olmasıyla daha da büyüyen kavga, çevrede paniğe neden oldu. Tekme ve tokatların havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden kalabalığı ayırmakta güçlük çekti. Kavgada otobüs firması çalışanlarına tekme ve yumruklarla saldıran taraflar, güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.