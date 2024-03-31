Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, av tüfeğiyle arkadaşını korkutmak istediği öne sürülen M.M.Y'nin silahının ateş alması sonucu Serdal Koyuncu (35) hayatını kaybetti. Koyuncu, hastaneye kaldırıldığı sırada kurtarılamadı. Polis ekipleri, M.M.Y'yi gözaltına aldı.

31.03.2024 11:05
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi 2021 Sokak'ta av tüfeğiyle arkadaşını korkutmak istediği öne sürülen M.M.Y, silahın ateş alması sonucu Serdal Koyuncu'yu (35) vurdu.

Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyuncu kurtarılamadı.

Polis ekipleri, M.M.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Karaköprü, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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