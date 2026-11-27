Sahte avukat 17 kişiden 2 milyon 275 bin lira aldı! Şanlıurfa'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da jandarma, kendini avukat gibi gösteren S.S. isimli kadını yakaladı. Şüphelinin, kaçakçılık nedeniyle el konulan telefonları geri getirebileceğini ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde işe yerleştirebileceğini söyleyerek 17 kişiden 2 milyon 275 bin lira topladığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.
ŞANLIURFA'da kendisini avukat olarak tanıtıp, iş bulma vaadiyle 17 kişiyi dolandıran S.S. isimli kadın şüpheli, tutuklandı.
TELEFONLARI GERİ ALMA VE HASTANEDE İŞ VAADİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Kendisini avukat olarak tanıtan S.S. isimli kadının, kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alabileceğini ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş ayarlayabileceğini söyleyerek vatandaşlardan para talep ettiği belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle 17 kişiden toplam 2 milyon 275 bin lira aldığı tespit edildi.
JASAT OPERASYONUYLA YAKALANDI
Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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