Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelenen ve inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.