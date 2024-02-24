Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu - Son Dakika
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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu

Peygamberler şehri Şanlıurfa\'da Berat Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da binlerce vatandaş, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ne akın etti. Camide yer bulamayanlar ise avluda namaz kıldı. Diğer camilerde de özel programlar düzenlendi ve ziyaretçiler Hazreti İbrahim'in makamını ve Balıklıgöl'ü gezerek dua etti.

24.02.2024 22:38
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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu

ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da binlerce vatandaş, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ne akın etti.

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl'ü de gezerek dua etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu - Son Dakika

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