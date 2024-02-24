Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı

Şanlıurfa\'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle büyüyen kavgada 2 kişi yaralandı ve 10 kişi gözaltına alındı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

24.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği yanında aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika
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