Şanlıurfa\'da Çalıntı Motosikletle Gezen 3 Zanlı Yakalandı

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Şanlıurfa'da çalıntı motosikletle gezdiği tespit edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suruç ve Haliliye ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde ikisi İstanbul'dan biri Şanlıurfa'dan çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet yol uygulamasında ele geçirildi.

Ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Motosikletlerle gezerken yakalanan 3 zanlı ise gözaltına alındı.