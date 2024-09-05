Şanlıurfa'da Canlı Akrep Toplayan Kişiye 387 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Canlı Akrep Toplayan Kişiye 387 Bin Lira Ceza

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Harran ilçesinde, izinsiz olarak 270 canlı akrep toplayan Y.Y.'ye 387 bin lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde akrepler doğaya geri bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

05.09.2024 17:46
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde canlı akrep topladığı belirlenen kişiye, 387 bin lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Koruma Timi Haydi ekiplerince "doğal hayatı koruma faaliyetleri" kapsamında, kırsal Damlasu Mahallesinde bir araç durduruldu.
Y.Y'nin aracında arama yapan ekipler, şeffaf kapta doğadan izinsiz toplanan ve nakil belgesiz taşınan 270 canlı akrep tespit etti. Akrepler yeniden doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Y.Y'ye 387 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa\'da Canlı Akrep Toplayan Kişiye 387 Bin Lira Ceza
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Canlı Akrep Toplayan Kişiye 387 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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