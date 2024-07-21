Şanlıurfa'da Çaya Giren İki Kardeş Boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu.
Kırsal Altınahır Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu'dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucu, kardeşlerin, mahalle yakınlarındaki Karahisar Çayı'na girdikleri belirlendi.
Hareketsiz halde bulunan çocuklar, sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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