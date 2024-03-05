Şanlıurfa'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

05.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:10
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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Abuzer Ölmez bıçakla ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Osmanlı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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