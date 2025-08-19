Şanlıurfa'da Çocuk Cıvata Puluna Sıkıştı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir çocuğun parmağının sıkıştığı cıvata pulu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muradiye Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Davut Ekinci'nin parmağı cıvata puluna sıkıştı.

Bir süre kendi imkanlarıyla pulu çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan ailesi çocuklarını Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Doktorun müdahalesiyle de parmaktan çıkarılamayan pul için itfaiyeden destek istendi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından pulu keserek çocuğun parmağından çıkardı.