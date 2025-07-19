Şanlıurfa\'da çocuk kaynayan süte düştü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin kırsal Olgunlar Mahallesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. Aslandağ ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Mehmet Ali Aslandağ, mutfakta kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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