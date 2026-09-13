Şanlıurfa\'da COP31 hazırlığı kapsamında çocuklara iklim farkındalık etkinliği yapıldı

Şanlıurfa'da, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki bir alışveriş merkezinde toplumda çevre duyarlılığını artırmak ve çocukların iklim politikalarındaki rolünü güçlendirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Görevliler, vatandaşlara iklim krizi, dijital ayak izi ve çevre bilinci konularında bilgilendirmede bulundu.

Eğitici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocukların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dikkati çekildi.

Dilek kutusuna çevre ve doğanın korunmasına yönelik mesajlarını bırakan vatandaşlara Antep fıstığı ve zeytin fidanları ile çeşitli hediyeler verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz, AA muhabirine, kurulan stantlarda vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.

Kurum olarak farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bugün çok anlamlı bir etkinlik için bir aradayız. Bizler de çocuklar da farkındalık oluşturmak için etkinlik planladık. Şanlıurfa nüfusunun neredeyse yarısı çocuklardan oluşuyor. Çocuklarımızı daha iyi koruyup onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızı bugün etkinliğin izleyicisi değil parçası haline getirdik. Aktif bir şekilde hayatta rol almalarını istiyoruz." diye konuştu.