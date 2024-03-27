Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları olayın 6'ncı gününde de devam ediyor.
Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken su yüzeyinde de derenin akış yönüne doğru arama çalışmaları devam ediyor.
22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar Devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da dereye kapılan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Van'da kalp rahatsızlığı olan bir bebek, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecektir.
Giresun'da serbest piyasada 140 liranın üstüne çıkan kabuklu fındık fiyatı 125 liraya geriledi. Fındık karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesinin bu yıl 850 bin ton olacağı söylentisi bu düşüşte etkili oldu.
Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezi'nde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda 12 engelli öğrenci başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alan kursiyerler, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının önemine vurgu yaparak, kursun amacının görme engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve hayallerindeki mesleklere hazırlamak olduğunu belirtti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan Emine Gelir (67), odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel yetkilileri durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Gelir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Fatih'te tartıştığı kadını darp eden dükkan sahibinin iş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edildi. Daha sonra dükkan, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Merkezde tedavi altına alınan hayvanlar, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılmaktadır. Avcılar tarafından vurulan yaban hayvanlarına dikkat çeken yetkililer, bu hayvanların eko sistemde önemli bir denge unsuru olduğunu ve silah kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.
İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ecstasy, 10.5 gram metamfetamin ve 55.3 gram ketamin ele geçirildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.414'e ulaştı.
Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il ise Şırnak olarak belirlendi. Araştırmaya göre yaşlıların büyük çoğunluğu kendini mutlu hissetmektedir. Ayrıca Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 67. sırada yer almaktadır.
Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?