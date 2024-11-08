Şanlıurfa'da Doktora Cinsel Taciz Gözaltısı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cinsel taciz iddialarıyla ilgili bir doktor gözaltına alındı.

Suruç Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suruç Devlet Hastanesinde görevli uzman tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddialarıyla ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir."

Soruşturma kapsamında doktorun gözaltına alındığı öğrenildi.