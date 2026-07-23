Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen faillerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 6 sim kart ile 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.