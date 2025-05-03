Şanlıurfa'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde düşen dolu, tarım arazilerini ve meyve ağaçlarını zarar verdi.

03.05.2025 14:30
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1) ŞANLIURFA'DA DOLU; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

ŞANLIURFA'nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu, ekili arazilerdeki ağaçlara zarar verdi.

Hilvan ilçesi Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkendi, Aşağı Ekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul mahallelerinde dün akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Kar topu büyüklüğündeki dolu tanelerini görenler, şaşırdıklarını belirtti. Birçok araçta camların çatladığı ve tarım arazilerinde ciddi zarar oluştuğu da bildirildi. Meyve ağaçlarının dalları kırıldı, pamuk, zeytin ve fıstık gibi ürünlerde kayıplar yaşandı.

'ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR'

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerindeki dolu sonrası zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Valilik açıklamasında,"2 Mayıs 2025 Cuma günü ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerimizde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana gelmiştir. Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluşmuştur. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz tarafından sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları, en kısa sürede tamamlanacak ve süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolunun ilçede 10 mahalleyi etkilediğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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