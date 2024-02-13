Şanlıurfa'da Döviz Dolandırıcılığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Döviz Dolandırıcılığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa\'da Döviz Dolandırıcılığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Şüpheliler, kuyumcudan aldıkları zarfı başka bir çantaya geçirerek iş yerinden ayrıldılar.

13.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akarbaşı Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan döviz alan şüpheliler, dövizi çantayı koyduktan sonra kuyumcuda bıraktı. Bir süre sonra yeniden gelip çantayı alan şüpheliler, bu işlemi birkaç gün tekrarladı.

Daha sonra 40 bin dolar alacaklarını beyan ederek kuyumcudan içerisinde döviz olan zarfı teslim alan şüpheliler, zarfı beraberinde getirdikleri çantaya bıraktı. Bu sırada işletmecinin dalgınlığından yararlanan şüpheliler, kuyumcudan aldıkları zarfı, yanlarındaki başka bir çantaya geçirdi. Bankadan para çekme bahanesiyle kuyumcunun gördüğü çantayı bırakarak işyerinden ayrılan şüpheliler, bir daha geri dönmedi. Bir süre sonra bırakılan çantadan parasını almak isteyen kuyumcu, çantayı açtığından zarfın ön kısmına 100 dolar, arkasında ise Türk lirası olduğu görülen zarfla karşılaştı.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan dolandırıcılık ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin aldıkları zarfın içindeki parayı farklı çantaya taşıdıkları görüldü.

Kaynak: AA

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