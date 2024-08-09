Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda 1 kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı.
Düğün salonu işletmecisi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.
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