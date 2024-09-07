Birecik'te Düğünde Maganda Kurşunu: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce havaya rastgele ateş açıldı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan ÖK. ile M.K, düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.K, buradaki ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.