Şanlıurfa'da ek adliye binası yapılacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ek adliye binası yapılacak

Şanlıurfa'da, içinde 35 duruşma salonu, 132 hakim odası, idare ve vergi mahkemesi, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ve denetimli serbestlik birimlerinin yer alacağı ek adliye binasının temeli 23 Ağustos'ta atılacak. Yeni adliye binası, depremden etkilenen bölgelerde adalet hizmetlerinin kalitesini ve hızını artırmayı hedefliyor.

21.08.2024 13:16
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Şanlıurfa'da, içinde 35 duruşma salonu, 132 hakim odası, idare ve vergi mahkemesi, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ve denetimli serbestlik birimlerinin yer alacağı ek adliye binasının temeli 23 Ağustos'ta atılacak.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla 23 Ağustos'ta Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası temel atma töreni gerçekleştirilecek.

55 bin 377 metrekare alana sahip ek hizmet binasında, 35 duruşma salonu, 132 hakim odası, idare ve vergi mahkemesi, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, denetimli serbestlik birimleri bulunacak.

Binada 216'sı kapalı olmak üzere 329 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Yeni adliye binalarının inşası sürecinde, modern teknoloji ve çağdaş standartlar göz önünde bulundurulacak, böylece daha verimli ve erişilebilir bir adalet ortamı oluşturulacak.

Depremden etkilenen bölgelerde hukuk sistemini güçlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla atılan bu adımlarla, adalet hizmetlerinin kalitesi ve hızının artırılması hedefleniyor.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çalışmalar üzerinde hassasiyetle durduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük depremleri arasında bulunan 11 ilimizin etkilendiği 6 Şubat depremlerinde ilk günden bu yana yaraları sarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ve adliyelerimizi süreç içinde hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yeni yatırımlarla adalet hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Cuma günü Şanlıurfa'da temelini atacağımız ek adliye sarayının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Deprem bölgesinde adli hizmetleri güçlendirmek, adalete erişimi kolaylaştırmak için yatırımlarımız devam edecek."

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hakim, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ek adliye binası yapılacak - Son Dakika

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