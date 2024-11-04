Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi, yaşamını yitirdi.
Kırsal Şekerli Mahallesi'nde tarlasındaki elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Sinan Karakan (27), akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Karakan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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