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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir binada tesisat işi yapan Mahsun Kurt, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kurt, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa\'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 20:53,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kırsal Yaban Mahallesi'nde bir binada tesisat işi yapan Mahsun Kurt (30), elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerce çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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