Kablolardaki patlamaları, havai fişek gösterisi izler gibi izlediler
Vatandaştan Dedaş'a tepki "Evin içerisinde el feneri ile geziyoruz"
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşlar sokaktaki elektrik kablolarında meydana gelen patlamaları havai fişek gösterisi izler gibi izlerken bir vatandaş da kesintiler nedeniyle evde el feneri ile gezilerini belirterek Dicle Edaş'a tepki gösterdi.
Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirmeye devam ediyor. Eyyübiye ilçesindeki bir sokakta elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ve çıkan kıvılcımlar adeta havai fişek gösterisini andırdı.
Yürekler ağızlara geldi
Görüntüleri kaydeden vatandaş, "Havai fişek gösterisi" diyerek tepkisini ortaya koyarken patlamaları izleyen çocukların yaşadığı tehlike ise yürekleri ağızlara getirdi.
Evde el feneriyle geziyor
Haliliye ilçesinde uzun süren elektrik kesintilerine tepki gösteren bir vatandaş ise evindeki durumu cep telefonuyla kaydetti. Karanlıkta yaşamak zorunda kalan vatandaş, evde el feneri ile gezdiklerini söyleyerek tepkisini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Elektrik Kesintileri Tepki Topladı - Son Dakika
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