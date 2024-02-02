Şanlıurfa\'da elektrik trafosunda meydana gelen patlama cep telefonuyla kaydedildi

ŞANLIURFA'da elektrik trafosunda meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Yenice Mahallesi'nde dün akşam, aşırı yüklenme sonucu elektrik trafosunda patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlama mahallede paniğe neden olurken, ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve DEDAŞ ekipleri elektriği kesip yangını söndürdü. Patlama anı, cep telefonuyla kayda alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı bir konuşmada mevcut CHP yönetimine tepki göstererek, 'Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular.' dedi. Erdoğan ayrıca, 6'lı Masa kurgusunun organizatörlerinin eninde sonunda ortaya çıkacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut tutuklandı. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.
Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
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