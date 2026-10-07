Parfüm satan engelli adamı tokatlayan iş yeri sahibi cezaevine gönderildi

Parfüm satan engelli adamı tokatlayan iş yeri sahibi cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Atatürk Bulvarı'nda seyyar parfüm satıcısı engelli Sinan Ö.'ye sokak ortasında tokat atan A.K. tutuklandı. Saldırının, satıcının bir kebapçının önündeki müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla yaşandığı belirtildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. A.K., kasten yaralama suçundan cezaevine gönderildi.
ŞANLIURFA'da seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö.'yü darbeden A.K. tutuklandı. Darp anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SOKAK ORTASINDA TOKATLADI
Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Meydanda seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlanarak darbedildi. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
KASTEN YARALAMADAN TUTUKLANDI
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?