Parfüm satan engelli adamı tokatlayan iş yeri sahibi cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parfüm satan engelli adamı tokatlayan iş yeri sahibi cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Parfüm satan engelli adamı tokatlayan iş yeri sahibi cezaevine gönderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Atatürk Bulvarı'nda seyyar parfüm satıcısı engelli Sinan Ö.'ye sokak ortasında tokat atan A.K. tutuklandı. Saldırının, satıcının bir kebapçının önündeki müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla yaşandığı belirtildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. A.K., kasten yaralama suçundan cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'da seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö.'yü darbeden A.K. tutuklandı. Darp anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOKAK ORTASINDA TOKATLADI

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Meydanda seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlanarak darbedildi. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

KASTEN YARALAMADAN TUTUKLANDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Atatürk BulvarıCep TelefonuŞanlıurfa3. SayfaŞiddetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:54:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Parfüm satan engelli adamı tokatlayan iş yeri sahibi cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei