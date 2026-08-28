Şanlıurfa'da Erkek Cesedi Bulundu
Eyyübiye'de yol kenarında park halindeki otomobilin yanında erkek cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Mobilyacılar Sitesi yakınlarındaki yolun kenarında park edilen 27 L 1921 plakalı otomobil ile arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Erkek cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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