Şanlıurfa'da Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Eşini Boğarak Öldürdü

Şanlıurfa\'da Eşini Boğarak Öldürdü
23.06.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Kurt'un ölümüyle ilgili eşi Mehmet Kurt, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı.

ŞANLIURFA'da 4 çocuk annesi Emine Kurt'un (39) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Kurt (43), eşini boğduğunu ardından olaya intihar görünümü verdiğini itiraf etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Emine Kurt'a ulaşamayan yakınları, giriş kattaki eve geldiklerinde kapının açılmaması sonrası pencerenin dışından içeri doğru baktı. Kurt'u pencerenin demir korkuluklarda hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk annesi Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandı. Olaya ilişkin eşi Mehmet Kurt, gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kurt'un emniyette verdiği ifadede, eşiyle uzun süredir tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinde; olay günü çocukları evden çıkardıktan sonra eşiyle konuştuğunu belirten Mehmet Kurt, tartışmanın büyümesi ile eşini boğduğunu, daha sonra da pencerenin demir korkuluklarına geçirip, olaya intihar görünümü verdiğini söyledi.

'İNTİHAR ETMİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM'

Mehmet Kurt'un ifadesinde, "Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi. Mehmet Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Emine Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Emine Kurt, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:39:13. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.