Şanlıurfa'da Eşler Arasında Çıkan Kavgada Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Eşler Arasında Çıkan Kavgada Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı

Şanlıurfa\'da Eşler Arasında Çıkan Kavgada Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Rıdvan Bulunmaz ve eşi Pınar Bulunmaz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Pınar Bulunmaz hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybederken, Rıdvan Bulunmaz'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

23.02.2024 00:59  Güncelleme: 01:00
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Eşler Arasında Çıkan Kavgada Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı - Son Dakika
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